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Минэнерго США распорядилось о стабилизации энергосистем 17 штатов из-за жары

С начала июля в Соединенных Штатах установилась аномально жаркая погода, столбики термометров местами поднимались до 45 градусов Цельсия.

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Министерство энергетики США объявило об экстренной стабилизации энергосистем 17 штатов во избежание отключения электричества в условиях аномальной жары. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

«Министерство энергетики США выпустило чрезвычайное распоряжение об обеспечении электроэнергией американских потребителей в 17 штатах во время чрезвычайной ситуации с энергоснабжением, вызванной погодными условиями», — говорится в заявлении министерства.

С начала июля в США установилась аномально жаркая погода, столбики термометров местами поднимались до 45 градусов Цельсия.

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