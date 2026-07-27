Минэнерго США распорядилось о стабилизации энергосистем 17 штатов из-за жары

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Министерство энергетики США объявило об экстренной стабилизации энергосистем 17 штатов во избежание отключения электричества в условиях аномальной жары. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.
«Министерство энергетики США выпустило чрезвычайное распоряжение об обеспечении электроэнергией американских потребителей в 17 штатах во время чрезвычайной ситуации с энергоснабжением, вызванной погодными условиями», — говорится в заявлении министерства.
С начала июля в США установилась аномально жаркая погода, столбики термометров местами поднимались до 45 градусов Цельсия.