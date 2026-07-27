Китайский производитель чипов CXMT привлек $9,8 млрд с IPO на Шанхайской бирже

Основанная в 2016 году CXMT является четвертым по величине производителем чипов DRAM в мире с долей рынка почти в 8%. Компания входит в составленный Пентагоном список китайских компаний, которые связаны с оборонной индустрией. Однако это не мешает американским контрагентам заключать с ней сделки.