В Приангарье 152 тысячам пенсионеров увеличат страховые пенсии с 1 августа

IrkutskMedia, 27 июля. Отделение СФР по Иркутской области проведет ежегодный перерасчет страховых пенсий по старости и по инвалидности жителей региона, которые работали в 2025 году. Получателям не нужно будет никуда обращаться. С 1 августа размер выплат будет увеличен автоматически с учетом страховых взносов, уплаченных работодателями за прошлый год, сообщили в пресс-службе ОСФР по региону.