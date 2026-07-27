Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приангарье 152 тысячам пенсионеров увеличат страховые пенсии с 1 августа

IrkutskMedia, 27 июля. Отделение СФР по Иркутской области проведет ежегодный перерасчет страховых пенсий по старости и по инвалидности жителей региона, которые работали в 2025 году. Получателям не нужно будет никуда обращаться. С 1 августа размер выплат будет увеличен автоматически с учетом страховых взносов, уплаченных работодателями за прошлый год, сообщили в пресс-службе ОСФР по региону.

Источник: IrkutskMedia.ru

«Размер перерасчета пенсий индивидуален и зависит от зарплаты пенсионера. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента. Посмотреть накопленный коэффициент можно в выписке из лицевого счета, запросив ее через личный кабинет на портале Госуслуг (12+)», — отметил управляющий Отделением Социального фонда России по Иркутской области Алексей Макаров.

Кроме того, будут увеличены пособия по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, не учтенные ранее при её назначении.

Деньги перечислят всем получателям в августе по стандартному графику выплаты пенсий.

Ранее агентство сообщало, что жители Иркутской области получат почти все пособия и пенсии по обычному графику. На день раньше, 7 августа, работающим родителям перечислят пособие до 1,5 года. Перенос связан с тем, что обычная дата выплаты — 8 августа — выпадает на субботу, сообщили в пресс-службе регионального отделения Соцфонда России.