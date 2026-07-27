В Приангарье 152 тысячам пенсионеров увеличат страховые пенсии с 1 августа

«Размер перерасчета пенсий индивидуален и зависит от зарплаты пенсионера. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента. Посмотреть накопленный коэффициент можно в выписке из лицевого счета, запросив ее через личный кабинет на портале Госуслуг (12+)», — отметил управляющий Отделением Социального фонда России по Иркутской области Алексей Макаров.
Кроме того, будут увеличены пособия по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, не учтенные ранее при её назначении.
Деньги перечислят всем получателям в августе по стандартному графику выплаты пенсий.
Ранее агентство сообщало, что жители Иркутской области получат почти все пособия и пенсии по обычному графику. На день раньше, 7 августа, работающим родителям перечислят пособие до 1,5 года. Перенос связан с тем, что обычная дата выплаты — 8 августа — выпадает на субботу, сообщили в пресс-службе регионального отделения Соцфонда России.