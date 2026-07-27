Антон Алиханов рассказал о росте промышленного производства с начала СВО

С начала спецоперации в России произошел рост промышленного производства. Оборонные предприятия в стране работают на полную мощность — в зависимости от формата в три или четыре смены, покрывая все потребности армии и флота. Об этом в интервью политобозревателю Александру Гамову в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.
«Мы, если говорить про рост (нашего промышленного производства) с начала 2022-го, с начала Специальной военной операции, по некоторым позициям выросли в 20 с лишним раз… По объемам выпуска продукции — по сравнению с тем, что было в 2020-м — 2021 году», — отметил глава Минпромторга.
Однако, заметил Алиханов, этот процесс еще не завершен. Сейчас в стране реализуется большая, емкая государственная программа развития ОПК, ориентированная на вооружение и снабжение армии штатными средствами борьбы. То есть такими, которым требуются не просто испытания, а военная приемка и литерация.
Но и это только часть работы, добавил министр.
«Вторая часть — инновационные разработки, беспилотники, которые мы делаем миллионами, и производственные мощности у нас — на десятки миллионов. Именно десятки миллионов единиц и направляет наша промышленность в Вооруженные Силы страны», — заключил Антон Алиханов.
Ранее глава Министерства промышленности и торговли РФ сообщил, что в Российской Федерации значительно возросли показатели выпуска всех типов оружия. По словам Алиханова, Россия и дальше будет наращивать потенциал ВПК, чтобы обеспечить свои потребности в рамках СВО, а также реализовать экспортные обязательства.
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