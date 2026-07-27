Антон Алиханов рассказал о росте промышленного производства с начала СВО

С начала спецоперации в России произошел рост промышленного производства. Оборонные предприятия в стране работают на полную мощность — в зависимости от формата в три или четыре смены, покрывая все потребности армии и флота. Об этом в интервью политобозревателю Александру Гамову в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.