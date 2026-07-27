Алиханов: Россия поможет Новому Югу бороться с технологическими санкциями Запада

Глава Минпромторга напомнил, что Россия уже импортозаместила ключевые системы в самолетостроении, включая датчики избегания столкновений, которые раньше производились только американской компанией. Теперь их выпускают в Санкт-Петербурге. Российские разработки, по словам Алиханова, могут продаваться не только в виде готовых самолетов, но и как отдельные системы для лайнеров китайской, индийской и бразильской разработки.