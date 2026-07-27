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Алиханов: Россия поможет Новому Югу бороться с технологическими санкциями Запада

Глава Минпромторга заявил, что российские разработки могут предложить альтернативу западной монополии.

Источник: Комсомольская правда

Россия готова предложить странам Нового Юга собственные технологические решения, чтобы помочь им избавиться от зависимости от западных поставщиков. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью Радио «Комсомольская правда».

«Мы можем предложить нашим иностранным партнерам — Индии, Китаю, Индонезии, всем странам мирового большинства — возможность диверсификации рисков, отвязки от этой новой колониальной зависимости, которую сформировал западный блок», — сказал министр. Алиханов отметил, что западные санкции — это способ нечестной конкуренции, который открывает перед Россией новые возможности.

Глава Минпромторга напомнил, что Россия уже импортозаместила ключевые системы в самолетостроении, включая датчики избегания столкновений, которые раньше производились только американской компанией. Теперь их выпускают в Санкт-Петербурге. Российские разработки, по словам Алиханова, могут продаваться не только в виде готовых самолетов, но и как отдельные системы для лайнеров китайской, индийской и бразильской разработки.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подчеркивал устойчивое развитие страны вопреки внешнему давлению и тарифным войнам. Он заявлял, что Россия успешно замещает выбывшие технологии и товары.

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