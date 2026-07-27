Россия готова предложить странам Нового Юга собственные технологические решения, чтобы помочь им избавиться от зависимости от западных поставщиков. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью Радио «Комсомольская правда».
«Мы можем предложить нашим иностранным партнерам — Индии, Китаю, Индонезии, всем странам мирового большинства — возможность диверсификации рисков, отвязки от этой новой колониальной зависимости, которую сформировал западный блок», — сказал министр. Алиханов отметил, что западные санкции — это способ нечестной конкуренции, который открывает перед Россией новые возможности.
Глава Минпромторга напомнил, что Россия уже импортозаместила ключевые системы в самолетостроении, включая датчики избегания столкновений, которые раньше производились только американской компанией. Теперь их выпускают в Санкт-Петербурге. Российские разработки, по словам Алиханова, могут продаваться не только в виде готовых самолетов, но и как отдельные системы для лайнеров китайской, индийской и бразильской разработки.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подчеркивал устойчивое развитие страны вопреки внешнему давлению и тарифным войнам. Он заявлял, что Россия успешно замещает выбывшие технологии и товары.
О защите предприятий от дронов, лазерных комплексах, новых самолетах, технологиях и шоколаде: Большое интервью министра Антона Алиханова.