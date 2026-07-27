Военные пенсии проиндексируют с 1 октября

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Военные пенсии в России планируется проиндексировать на 4% с 1 октября.
Об этом рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
По его словам, «4% — это предварительная цифра, окончательная может быть названа в сентябре 2026 года»: «Размер выплаты привязан не к инфляции напрямую, а к росту денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Индексация военной пенсии произойдет автоматически, то есть в беззаявительном порядке».
Индексация затронет несколько категорий пенсионеров. Среди них — бывшие военнослужащие и представители силовых ведомств.