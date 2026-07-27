Эксперт Жалнин спрогнозировал дефицит микрожилья в России

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Дефицит малогабаритного жилья может образоваться в России на фоне ограничений в сфере строительства, а также изменения запросов покупателей. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал генеральный директор девелоперской компании «Люди» Денис Жалнин.
«России может грозить дефицит малогабаритного жилья. Фактически этот сегмент сейчас живет по инерции. После введения ограничений на строительство жилья площадью до 28 кв. м в Москве и Московской области девелоперы стали осторожнее с проектированием микростудий и в других регионах. Плюс рынок все больше смещается от типового жилья в сторону класса “комфорт” и “комфорт плюс”, где доля студий в домах априори меньше», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в Москве и Московской области среди квартир, которые находятся в процессе строительства, доля жилья площадью до 25 кв. м составляет 7%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 18%. Минимальный процент по этому показателю — в регионах с низкой средней стоимостью квадратного метра: в Омской области и Красноярском крае (2%), в Челябинской, Волгоградской и Самарской областях (3%). В среднем по городам-миллионникам доля таких квартир среди строящегося жилья занимает порядка 8%.
«Еще один важный момент — постепенное смещение семейной ипотеки на поддержку семей с детьми, которые ориентированы на покупку жилья большей площади и часто берут либо просторные полноценные еврооднушки в качестве стартового жилья, когда в семье один ребенок, либо евродвушки. А инвестиционная активность, которая раньше поглощала большую часть студий из-за дорогой ипотеки, пока находится на низком уровне», — отметил Жалнин.