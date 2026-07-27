Эксперт Жалнин спрогнозировал дефицит микрожилья в России

«России может грозить дефицит малогабаритного жилья. Фактически этот сегмент сейчас живет по инерции. После введения ограничений на строительство жилья площадью до 28 кв. м в Москве и Московской области девелоперы стали осторожнее с проектированием микростудий и в других регионах. Плюс рынок все больше смещается от типового жилья в сторону класса “комфорт” и “комфорт плюс”, где доля студий в домах априори меньше», — сказал собеседник агентства.