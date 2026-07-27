Глава Нацбанка Головченко сказал, маркером чего является население Беларуси

— Но пока мы себя чувствуем, как я уже сказал, достаточно спокойно: и базовая инфляция, и общая инфляция, и самое главное — инфляционные ожидания. Население — это такой маркер, который свидетельствует об устойчивости дезинфляционных процессов. Пока нас радует, — подчеркнул глава Национального банка.