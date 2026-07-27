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Глава Нацбанка Головченко сказал, маркером чего является население Беларуси

Глава Нацбанка объяснил, маркером чего является население Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Председатель правления Национального банка Роман Головченко в эфире «Первого информационного телеканала» сказал, маркером чего является население Беларуси.

Глава Нацбанка обратил внимание на инфляцию в стране, траектория которой сейчас идет ниже поставленной цели. Он также указал на множество воздействующих дезинфляционных факторов, которые заметны.

По словам Романа Головченко, элемент неспокойности всегда немного путает прогнозы.

— Но пока мы себя чувствуем, как я уже сказал, достаточно спокойно: и базовая инфляция, и общая инфляция, и самое главное — инфляционные ожидания. Население — это такой маркер, который свидетельствует об устойчивости дезинфляционных процессов. Пока нас радует, — подчеркнул глава Национального банка.

Головченко заметил: видя указанное, в стране снижают ставку, но речь идет не про ставку рефинансирования Национального банка. И финучреждения в целом, видя рыночную ситуацию, снижают.

Ранее власти назвали товар, который точно не подорожает в августе.

Тем временем новый министр сказал, что будет со стоимостью квадратного метра жилья в Беларуси.

Кроме того, синоптики предупредили четыре области Беларуси о крупной опасности в понедельник.