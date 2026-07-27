Глава Нацбанка Головченко сказал, маркером чего является население Беларуси

Председатель правления Национального банка Роман Головченко в эфире «Первого информационного телеканала» сказал, маркером чего является население Беларуси.
Глава Нацбанка обратил внимание на инфляцию в стране, траектория которой сейчас идет ниже поставленной цели. Он также указал на множество воздействующих дезинфляционных факторов, которые заметны.
По словам Романа Головченко, элемент неспокойности всегда немного путает прогнозы.
— Но пока мы себя чувствуем, как я уже сказал, достаточно спокойно: и базовая инфляция, и общая инфляция, и самое главное — инфляционные ожидания. Население — это такой маркер, который свидетельствует об устойчивости дезинфляционных процессов. Пока нас радует, — подчеркнул глава Национального банка.
Головченко заметил: видя указанное, в стране снижают ставку, но речь идет не про ставку рефинансирования Национального банка. И финучреждения в целом, видя рыночную ситуацию, снижают.
Ранее власти назвали товар, который точно не подорожает в августе.
Тем временем новый министр сказал, что будет со стоимостью квадратного метра жилья в Беларуси.
Кроме того, синоптики предупредили четыре области Беларуси о крупной опасности в понедельник.