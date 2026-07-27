Сарану всё-таки «выселили» из отеля, являвшегося визиткой Владивостока в 90-е

Известный приморский бизнесмен Дениса Сарана, участник резонансного дела о контрабанде металлолома и неуплате таможенных платежей, не смог отстоять свою долю в ООО «Влад Мотор Инн», которому принадлежат права на одноимённый отель в пригороде Владивостока. При этом мэрия хочет отобрать у перешедшей в собственность государства компании земельный участок, сообщает ИА PrimaMedia.
Напомним, что «Влад Мотор Инн» был построен в 1993 году инвесторами из Канады и десять лет был прибыльным бизнесом, своеобразной визитной карточкой Владивостока. Столкнувшиеся с «прижимом» на местном уровне иностранцы вышли из проекта к 2010 году, после чего отель был поставлен на режим консервации.
ООО «Влад Мотор Инн» зарегистрировано во Владивостоке 29 ноября 2017 года и главным его активом как раз остаётся отель и земельный участок под ним.
По данным ЕГРЮЛ, Денис Сарана всё ещё является владельцем 37,5% капитала компании номинальной стоимостью 1 млн 875 тыс. рублей. Но это пока не завершились судебные тяжбы.
Остальные 62,5% капитала ранее принадлежали Алене Дремлюге, дочери приморского бизнесмена Дмитрия Дремлюги. В январе 2014 году его структуры получили контроль над обанкротившимся ОАО «Холдинговая компания “Дальморепродукт” (ДМП), что стало основой для крабовой империи, рухнувшей только спустя десять лет.
В мае 2024 года Арбитражный суд Приморского края удовлетворил в полном объёме исковые требования Генеральной прокуратуры РФ к Дмитрию Дремлюге, Алене Дремлюге и группе аффилированных с ними лиц о признании договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов недействительными; о взыскании солидарно суммы ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам, в размере 17 млрд 431,665 млн рублей.
После этого доля Алены Дремлюги в ООО «Влад мотор Инн» была изъята в пользу государства в счет частичного погашения ущерба, в ЕГРЮЛ указано, что с 12 марта 2025 года собственником пакета является Росимущество.
В марте 2026 года Арбитражный суд Приморского края исключил Дениса Сарана из числа участников ООО. В июне Пятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение суда первой инстанции.
«Исключение участника из общества является крайней мерой, когда последствия действий участника, влекущих за собой невозможность деятельности общества или существенно ее затрудняющих, не могут быть преодолены никаким другим способом, кроме как прекращением участия такого участника в юридическом лице. Целью иска об исключении участника из общества является обеспечение нормальной деятельности общества», — говорится в материалах дела.
Но это ещё не все перипетии. В апреле 2024 год Управление муниципальной собственности г. Владивостока обратилось в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к ООО «Влад Мотор ИНН» об обязании освободить земельный участок. В ходе разбирательства суд обязал стороны провести совместную проверку спорного земельного участка, а выслушав их пояснения отложил разбирательство на 6 августа.
По неофициальным данным, Денис Сарана после того, как продал свою долю во «Владивостокском морском рыбном порту» и ряд других активов, покинул страну. При этом бизнесмен сохранил контроль над хабаровской компанией «Мирметалл», специализирующейся на заготовке металлолома. Несмотря на непростую ситуацию на рынке, эта компания в 2025 году заработала почти 5 млн рублей прибыли при выручке в 1,7 млрд рублей.