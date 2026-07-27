Пять ТЭЦ Казахстана остаются в «красной зоне» риска — правительство

Помимо ремонта на теплоэлектроцентралях, к отопительному сезону подготовили около 3,5 млн тонн угля, что на 8% больше, чем за тот же период 2025-го. Также подготовлено 143 тысячи тонн мазута. Для нужд населения и коммунального сектора на новый сезон требуется 7,3 млн тонн угля.