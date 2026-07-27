Пять ТЭЦ Казахстана остаются в «красной зоне» риска — правительство

Работа ведется без задержек, отметил Кабмин. Только на ремонт электростанций в 2026 году собственниками объектов выделяется 384 млрд тенге ($806,6 млн). Это на 9% больше, чем в 2025-м.
«Важно отметить, что эти средства формируются за счет тарифа на электроэнергию, и каждая станция самостоятельно определяет наиболее уязвимые участки для первоочередного ремонта», — сообщило правительство.
В «красной зоне» риска остаются пять теплоэнергоцентралей. Это ТЭЦ в Семее, Уральске, Таразе, ТЭЦ-2 Актау и ГРЭС-1 Темиртау. По итогам 2026 года планируется снизить средний износ оборудования электростанций до 52%.
Также в 2026 году планируют провести капремонт девяти энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины.
«Два энергоблока полностью готовы, еще два находятся в процессе ремонта. 13 котлов капитально отремонтированы, 27 в работе. 8 турбин сданы, на 16 объектах ремонты продолжаются. Параллельно идет плановый текущий ремонт — им охвачено более 500 единиц вспомогательного оборудования по всей стране», — отметил Кабмин.
Комплексная работа продолжается и на сетевой инфраструктуре, уже отремонтировано около 6,3 тысяч км линий электропередачи, 135 подстанций и 1 253 распределительных пункта. Всего до конца 2026 года обновят свыше 17 тысяч км ЛЭП и более 3,4 тысячи распределительных пунктов.
Из запланированных 377 км труб по республике уже готово 65 км теплосетей, работы активно ведутся еще на 278 км. Отставания от графика нет, подчеркнуло правительство.
Помимо ремонта на теплоэлектроцентралях, к отопительному сезону подготовили около 3,5 млн тонн угля, что на 8% больше, чем за тот же период 2025-го. Также подготовлено 143 тысячи тонн мазута. Для нужд населения и коммунального сектора на новый сезон требуется 7,3 млн тонн угля.