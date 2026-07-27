Электрик, кладовщик, подсобный рабочий: названы самые высокооплачиваемые вакансии для молодёжи в ДФО

Эксперты Авито Работы (16+) проанализировали динамику зарплатных предложений для молодых специалистов и вакансий, доступных в том числе студентам, и выяснили, что работодатели стали заметно чаще повышать стартовые зарплаты. Так, по итогам второго квартала 2026 года среднее зарплатное предложение в таких вакансиях по ДФО составило 112 650 ₽/мес, что на 39% выше показателя за аналогичный период 2025 года, сообщила пресс-служба платформы.
«Лидером по уровню средних зарплатных предложений в Дальневосточном федеральном округе стали вакансии электриков — работодатели предлагали в среднем 124 091 ₽/мес, что на 25% больше, чем годом ранее. Это может быть связано с тем, что работодатели готовы принимать молодых специалистов без большого опыта и обучать их непосредственно на месте, предлагая конкурентные зарплаты и условия уже на старте карьеры», — говорится в сообщении.
Вторую строчку заняли кладовщики — развитие складских хабов и логистической инфраструктуры формирует устойчивый спрос на этот персонал. Среднее зарплатное предложение для них составило 112 467 ₽/мес, что на 35% выше, чем годом ранее. На третьем месте — подсобный рабочий. Работодатели предлагали им в среднем 110 438 ₽/мес — на 32% больше в годовом выражении. Обе профессии отличаются относительно невысоким порогом входа и возможностью быстро приступить к работе после краткого обучения, что делает их привлекательными для молодых специалистов.
Важно учитывать, что средние зарплатные предложения отражают условия, указанные работодателями в вакансиях. Итоговая заработная плата молодых специалистов может различаться в зависимости от региона, графика работы, количества смен, уровня подготовки, специфики обязанностей и условий конкретного работодателя.
«Рост стартовых зарплат для молодых специалистов — отражение активного развития рынка труда и растущего интереса работодателей к начинающим кадрам. Компании предлагают достойные условия уже на старте карьеры, повышая “входной” уровень дохода и открывая возможности для обучения на рабочем месте. Это помогает быстрее закрывать вакансии и формировать сильный кадровый резерв. Наиболее заметный рост зарплатных предложений для молодёжи фиксируется в регионах с развитой промышленностью и строительством. Лидирует Москва с приростом 33% до 117 594 ₽/мес, следом идут Московская область (+22%, до 108 192 ₽/мес) и Краснодарский край (+38%, до 98 285 ₽/мес)», — отметил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.