Электрик, кладовщик, подсобный рабочий: названы самые высокооплачиваемые вакансии для молодёжи в ДФО

«Лидером по уровню средних зарплатных предложений в Дальневосточном федеральном округе стали вакансии электриков — работодатели предлагали в среднем 124 091 ₽/мес, что на 25% больше, чем годом ранее. Это может быть связано с тем, что работодатели готовы принимать молодых специалистов без большого опыта и обучать их непосредственно на месте, предлагая конкурентные зарплаты и условия уже на старте карьеры», — говорится в сообщении.