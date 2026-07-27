Apple обсуждает отказ от функции записи видео в новых умных очках

Изначально устройство под кодовым названием N50 должно было быть презентовано в конце 2026 года и поступить в продажу в начале 2027-го. Позже презентацию перенесли на июнь следующего года, а старт продаж — к концу года. Одной из причин задержки стало стремление решить проблемы с приватностью.