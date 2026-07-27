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Из-за проблем с топливом и электроэнергией в Крыму может подорожать мед

Еще один фактор — нехватка воды в некоторых селах.

Источник: Комсомольская правда

Из-за проблем с топливом и электроэнергией в Крыму могут увеличиться цены на мед. Об этом сообщил руководитель регионального отделения Союза пчеловодов России Николай Клочко.

По его словам, в плане погоды этот год кардинально отличается от прошлого. Весна была холодной, с туманами и дождями. В таких условиях пчелы не вылетают, и это может им повредить. Однако пчеловоды испытывают проблемы в связи с топливным и энергокризисом. По мнению главы отделения Союза пчеловодов, все это может вызвать подорожание меда.

«Поднимутся цены и на такой продукт, как мед. Конечно, нам бы не хотелось этого делать, потому что мед — не продукт первой необходимости. Но мы не можем работать себе в убыток», — сказал Клочко в эфире радио «Спутник в Крыму».

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