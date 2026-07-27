Из-за проблем с топливом и электроэнергией в Крыму может подорожать мед

По его словам, в плане погоды этот год кардинально отличается от прошлого. Весна была холодной, с туманами и дождями. В таких условиях пчелы не вылетают, и это может им повредить. Однако пчеловоды испытывают проблемы в связи с топливным и энергокризисом. По мнению главы отделения Союза пчеловодов, все это может вызвать подорожание меда.