Волгоградцев обеспечили 102 тысячами тонн мяса

В 1 полугодии 2026 года сельхозорганизации Волгоградской области произвели 102,7 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе. Этот показатель на 0,1% превышает прошлогодний, сообщили в Волгоградстате. В частности, было выращено для обеспечения потребностей жителей региона в мясе 35,7 тыс. тонн крупного рогатого скота; свиней — 27,7 тыс. тонн; овец и коз — 10,3 тыс. тонн; птицы — 28,4 тыс. тонн.