Жители Красноярского края заключили более 250 тысяч договоров по программе долгосрочных сбережений

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский край — лидер в Сибири по числу участников программы долгосрочных сбережений. Объём взносов достиг 15,6 млрд рублей. По обоим показателям регион занимает первое место среди субъектов Сибирского федерального округа.
В Красноярском крае, как одном из пилотных регионов, получить консультацию и помощь при подаче заявления можно в многофункциональных центрах «Мои документы».
Специалисты МФЦ помогают разобраться в условиях программы, механизмах государственного софинансирования, гарантиях сохранности средств и возможностях перевода пенсионных накоплений. Договор оформляется самостоятельно с использованием подтверждённой учётной записи на портале Госуслуг. При необходимости сотрудники центра помогают воспользоваться электронными сервисами.
Программа долгосрочных сбережений действует с 1 января 2024 года. С её помощью можно формировать накопления на долгосрочные цели — приобретение жилья, оплату образования детей или дорогостоящее лечение.
Среди преимуществ — государственное софинансирование, налоговые льготы, возможность получения инвестиционного дохода и защита накоплений. Средства участников инвестируются выбранным негосударственным пенсионным фондом и застрахованы на сумму до 2,8 млн рублей, сообщает Минфин края.
Подробная информация о программе доступна на портале Госуслуг.