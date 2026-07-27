Экономист объяснила, как заставить работать 100 тысяч рублей: от накопительного счета до облигаций

Небольшие сбережения в размере до 100 тысяч рублей выгоднее всего хранить на накопительном счете. Такой инструмент обеспечивает доходность и при этом позволяет снять деньги без потери процентов. Об этом сообщила кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Ольга Панина.
Эксперт подчеркнула, что выбор финансового инструмента напрямую зависит от суммы накоплений:
До 100 тысяч рублей: накопительный счет для обеспечения максимальной доступности средств. От 100 тысяч до 1,4 миллиона рублей: классический вклад в надежном банке с фиксированной ставкой. Свыше 1,4 миллиона рублей: разделение суммы между несколькими вкладами с разными сроками погашения.
«Если сумма накоплений маленькая, то главное — обеспечить ее доступность в случае необходимости, поэтому до 100 тысяч — накопительный счет, для сумм до 1,4 миллиона — вклад в самом надежном банке», — пояснила экономист.
По словам Ольги Паниной, вклады гарантируют хранение денег по фиксированной ставке, однако при досрочном снятии клиент рискует потерять начисленные проценты. Накопительный счет является более гибким инструментом без срока действия, но банк имеет право самостоятельно изменять ставку, а владелец — свободно пополнять «копилку» или снимать средства.
Для более крупных сумм эксперт порекомендовала использовать принцип диверсификации — «не класть яйца в одну корзину». Сбережения следует разделить на три категории:
Краткосрочные (подушка безопасности): накопительные счета с быстрым доступом к деньгам. Среднесрочные: государственные облигации или банковские вклады с капитализацией процентов. Долгосрочные: инвестиции в акции, долгосрочные облигации или драгоценные металлы.
Такой подход позволит не только защитить капитал от инфляции, но и обеспечит доступ к части средств практически в любое время без серьезных финансовых потерь, заключила аналитик.
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