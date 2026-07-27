Экономист объяснила, как заставить работать 100 тысяч рублей: от накопительного счета до облигаций

Небольшие сбережения в размере до 100 тысяч рублей выгоднее всего хранить на накопительном счете. Такой инструмент обеспечивает доходность и при этом позволяет снять деньги без потери процентов. Об этом сообщила кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Ольга Панина.