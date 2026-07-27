Цена нефти Brent опускалась до $85 за баррель

Котировки нефти Brent в начале торгов 27 июля опускались на 11,6%, до $85,5 за баррель. Согласно данным лондонской биржи ICE, к 8:10 мск падение замедлилось, а стоимость скорректировалась до $92,1.
Как отмечает Bloomberg, цены снижаются вслед за приостановкой ударов США по территории Ирана. Американский президент Дональд Трамп отдал такое распоряжение спустя несколько часов после прибытия делегации из Омана в Тегеран. По данным Axios, стороны в ближайшее время могут заключить сделку по возобновлению судоходства в Ормузском проливе.
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