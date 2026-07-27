Под первую линию метро в Омске зарезервируют землю

Согласно документу, собственникам, арендаторам и землепользователям зарезервированных территорий будет запрещено возводить любые постройки — жилые, производственные, культурно-бытовые, а также проводить мелиорацию или создавать искусственные водоемы. Исключение сделано лишь для прокладки подземных инженерных сетей и коммуникаций, но только при условии предварительного согласования с бюджетным учреждением «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений». Вступление приказа в силу запланировано на 6 декабря 2026 года.