Казанцам рассказали о ценах на ягоды на Колхозном рынке

На Колхозном рынке Казани ягоды продаются по разным ценам.
Черника стоит около 700 рублей за килограмм. Сезон длится всего две недели, поэтому лучше покупать ее, пока есть возможность. Голубика продается по цене от 450 до 600 рублей. Вчерашняя ягода иногда встречается по 300 рублей, но она немного полежала и подойдет для варенья или заморозки. В крытом павильоне голубика стоит около 700 рублей.
Вишня привозится из Чувашии, Саратовской и Волгоградской областей. Кислую вишню для компота можно купить за 150 рублей, а сладкую и крупную — от 450 рублей. Ежевика встречается редко и стоит 700−850 рублей за килограмм. В крытом павильоне эту ягоду продают за около 900 рублей.
Малину можно приобрести лотками по 250 рублей за штуку. А смородина стоит около 350 рублей за килограмм красной и белой, а черная — около 400. У частных дачников можно купить крупную черную смородину по 250 рублей за килограмм при покупке от трех килограммов.
Ягоды в основном привозят из соседних регионов, таких как Чувашия и Марий Эл. В крытом павильоне выбор меньше, а цены выше, чем на уличных рядах. Покупатели чаще берут ягоды у частных продавцов, чем в крупных точках у входа, сообщает 116.ru.