Казанцам рассказали о ценах на ягоды на Колхозном рынке

Черника стоит около 700 рублей за килограмм. Сезон длится всего две недели, поэтому лучше покупать ее, пока есть возможность. Голубика продается по цене от 450 до 600 рублей. Вчерашняя ягода иногда встречается по 300 рублей, но она немного полежала и подойдет для варенья или заморозки. В крытом павильоне голубика стоит около 700 рублей.