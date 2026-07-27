Склады Wildberries в удмуртских Сарапуле и Ижевске ограничили работу из-за БПЛА

«Сейчас склады временно не принимают товары по моделям FBW и FBS, — указано в сообщении. — Мы отключили штраф за отгрузку на иной СЦ — он снова будет действовать с 28 июля». О появлении дополнительной информации в компании пообещали оперативно сообщать в новостях на портале для продавцов.