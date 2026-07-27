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Сотрудники КАМАЗа вернулись к работе после корпоративного отпуска

Сотрудники КАМАЗа 27 июля приступили к работе после двухнедельного оплачиваемого корпоративного отпуска, сообщили в пресс-службе предприятия.

Источник: ИА Татар-информ

Летний отпуск работников компании проходил с 13 по 26 июля. В мае руководство КАМАЗа изменило график на 2026 год и сократило продолжительность корпоративного отдыха с трех недель до двух.

Корректировка сроков была связана с ростом заказов на автомобили нового модельного ряда К5, спрос на которые продолжает увеличиваться.

В период отпуска основные производства компании были приостановлены. При этом продолжали работать подразделения, отвечающие за продажи, лизинг, планирование и подготовку производства, а также службы, занятые плановым ремонтом и модернизацией оборудования. Для сотрудников этих подразделений отпуск организовали по отдельному графику.