Сотрудники КАМАЗа вернулись к работе после корпоративного отпуска

В период отпуска основные производства компании были приостановлены. При этом продолжали работать подразделения, отвечающие за продажи, лизинг, планирование и подготовку производства, а также службы, занятые плановым ремонтом и модернизацией оборудования. Для сотрудников этих подразделений отпуск организовали по отдельному графику.