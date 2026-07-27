Калининградская область заняла 48 место в рейтинге по динамике оборота розничной торговли

По итогам января-мая 2026 года оборот розничной торговли увеличился в 84 субъектах РФ. При этом в пяти рост был более 10%. Лидерами по динамике являются Чукотский автономный округ (+18,8%), Ивановская область (+12,2%), Краснодарский край (+11,5%), Республика Башкортостан (+10,8%) и Астраханская область (+10,6%). В целом же в большинстве регионов рост был не менее 5%.