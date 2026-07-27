Бюджет прожиточного минимума увеличат с 1 августа

Пособие по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет с I и II степенью утраты здоровья до совершеннолетия и с III и IV степенью до 3 лет составит 100% БПМ — 530,37 рубля. Для детей с III и IV степенью утраты здоровья после 3 лет — 120% БПМ, или 636,44 рубля.