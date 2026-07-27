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Бюджет прожиточного минимума увеличат с 1 августа

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Размеры бюджета прожиточного минимума повышаются с 1 августа, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси.

Источник: Sputnik.by

«Новые размеры БПМ будут действовать по 31 октября 2026 года», — говорится в сообщении.

В среднем на душу населения показатель вырастет на 4,1% и составит 530,37 рубля. Это третий перерасчет в нынешнем году: предыдущие повышения прошли 1 февраля и 1 мая.

От БПМ зависят социальные пенсии, минимальные трудовые пенсии, пособия по уходу за инвалидами I группы и детьми-инвалидами до 18 лет, а также доплаты пенсионерам старше 75 лет.

Доплаты к пенсиям

С 1 августа на 4,1% увеличатся «возрастные» доплаты к пенсиям. В Беларуси их получают почти 570 тысяч человек в возрасте 75 лет и старше.

Для лиц 75−79 лет доплата составит 99,44 рубля, а при наличии инвалидности I группы — 232,03 рубля. Для пенсионеров 80 лет и старше с учетом надбавки на уход выплата вырастет до 198,89 рубля, при инвалидности I группы — до 265,18 рубля.

По оценке Минтруда, расходы на «возрастные доплаты» в 2026 году составят порядка 980 миллионов рублей.

Госпособия семьям с детьми

С августа на 4,1% вырастут размеры пособий семьям с детьми, исчисляемые из БПМ.

Единовременное пособие при рождении первого ребенка составит 10 БПМ — 5 303,70 белорусских рубля, при рождении второго и последующих детей — 14 БПМ, или 7 425,18 рубля.

Женщины, вставшие на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, получат единовременное пособие в размере 100% БПМ — 530,37 рубля.

Ежемесячное пособие семьям на детей от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка до 3 лет составит 50% БПМ — 265,19 рубля.

Также увеличиваются пособия на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей: на ребенка, не имеющего инвалидности, — 50% БПМ (265,19 рубля), на ребенка-инвалида старше 3 лет — 70% БПМ (371,26 рубля).

Уход за детьми-инвалидами

Пособие по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет с I и II степенью утраты здоровья до совершеннолетия и с III и IV степенью до 3 лет составит 100% БПМ — 530,37 рубля. Для детей с III и IV степенью утраты здоровья после 3 лет — 120% БПМ, или 636,44 рубля.

Пособие на детей до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), — 70% БПМ, или 371,26 рубля.

Как уточнили в Минтруда, пособиями, исчисляемыми из БПМ, охвачено 154,8 тысячи детей в возрасте от 3 до 18 лет.

Бюджет прожиточного минимума рассчитывается в Беларуси как в среднем на душу населения, так и для отдельных социальных групп: детей младше трех лет, студентов, пенсионеров и так далее. Около 17% в структуре БПМ составляют расходы на продукты питания.