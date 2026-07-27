Квадратный метр в новостройках Сочи подорожал до 756 тысяч рублей

Эксперты отмечают, что рынок новостроек курорта сохраняет высокую стоимость даже на фоне изменений в ипотечном кредитовании и общей ситуации на рынке недвижимости. При этом основную долю предложения по-прежнему составляют жилые комплексы бизнес- и премиум-класса, что также влияет на среднюю цену квадратного метра.