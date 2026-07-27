ЕС вывел из-под санкций российский соболиный мех

В рамках 21-го пакета санкций ЕС вводит ограничения против нефтяной отрасли России и Белоруссии, банков и платежных систем, Мосбиржи и криптовалютной инфраструктуры, рынка СПГ, транспортного сектора и металлургической отрасли. При этом ЕС решил не ограничивать импорт российской трески, а запрет на перепродажу СПГ с российских заводов в третьи страны был отсрочен на год.