Мэрия Самары отсудила у проектной организации 85 млн рублей

Институт обещал исправить проект до июля 2024 года, потом срок продлили до марта 2025 года. Департамент в марте 2025 года потребовал вернуть деньги, однако организация проигнорировал требование, из-за чего дело дошло до суда. В апреле 2026 года арбитраж отказал в иске, но апелляция отменила это решение и удовлетворила иск.