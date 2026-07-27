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Нижегородская область заняла 10 место по доле оборота розничной торговли

В сравнении с аналогичным периодом 2025 года показатель изменился на 4,8%.

В рейтинге российских регионов по доле в общероссийском обороте розничной торговли за январь — май 2026 года Нижегородская область заняла 10‑ю позицию. Доля региона в общем показателе составила 2,26%. Об этом сообщили в РИА Новости.

В сравнении с аналогичным периодом 2025 года показатель изменился на 4,8%. При этом оборот розничной торговли в расчёте на одного жителя Нижегородской области достиг 197,6 тыс. рублей.

Лидерами рейтинга стали Москва (13,17%), Московская область (7,95%), Санкт‑Петербург (5,56%) и Краснодарский край (4,16%). Наименьшие значения зафиксированы в Еврейской автономной области (0,09%), Чукотском автономном округе (0,04%) и Ненецком автономном округе (0,02%).

Ранее Нижегородская область вошла в топ по закупкам ботокса в России.