Бюджет прожиточного минимума вырастет в Беларуси до 530,37 рубля с 1 августа

Для трудоспособных белорусов размер бюджета прожиточного минимума с 1 августа окажется 574,38 рубля. Для пенсионеров размер БПМ установлен в размере 380,86 рубля. Для детей для трех лет цифра указана 326,56 рубля, для детей от трех до шести лет — 437,78 рубля, а для детей шести до 18 лет — 519,24 рубля.