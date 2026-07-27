Бюджет прожиточного минимума вырастет в Беларуси до 530,37 рубля с 1 августа, сообщает Министерство труда и социальной защиты.
БПМ в среднем на душу населения в сравнении со значением, которое было установлено с 1 мая 2026 года, вырастет на 4,1% и составит 530,37 рубля. Новый размер будет действовать по 31 октября.
Для трудоспособных белорусов размер бюджета прожиточного минимума с 1 августа окажется 574,38 рубля. Для пенсионеров размер БПМ установлен в размере 380,86 рубля. Для детей для трех лет цифра указана 326,56 рубля, для детей от трех до шести лет — 437,78 рубля, а для детей шести до 18 лет — 519,24 рубля.
Тем временем пособия по уходу за ребенком до трех лет вырастут в Беларуси с 1 августа 2026.
Кстати, власти назвали товар, который точно не подорожает в августе.
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