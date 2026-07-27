Минтруда заявило про рост пенсий некоторых белорусов с 1 августа

Министерство труда и социальной защиты заявило про рост пенсий некоторых белорусов с 1 августа 2026 года.
В первый день августа будут увеличены возрастные доплаты к пенсиям, которые в стране получают около 570 000 человек в возрасте от 75 лет и старше. Размер указанных выплат будет увеличен на 4,1%.
Для белорусов от 75 до 79 лет доплата с 1 августа составит 99,44 рубля. При инвалидности I группы сумма окажется 232,03 рубля.
Для достигших 80 лет и старше при учете надбавки на уход размер выплаты составит 198,89 рубля, а при наличии инвалидности I группы −265,18 рубля.
Кстати, бюджет прожиточного минимума вырастет в Беларуси до 530,37 рубля с 1 августа.
Тем временем мы узнали, какие документы нужны работникам для начисления пенсии в Беларуси: что изменилось в 2026 году.
А вот кто выиграет в деньгах при выходе на пенсию в Беларуси в 2026 году: что ждет бюджетников, работников крупных предприятий и мелких фирм, ИП.