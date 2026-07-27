Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруда заявило про рост пенсий некоторых белорусов с 1 августа

Минтруда сказало, у кого из белорусов увеличатся пенсии с августа.

Источник: Комсомольская правда

Министерство труда и социальной защиты заявило про рост пенсий некоторых белорусов с 1 августа 2026 года.

В первый день августа будут увеличены возрастные доплаты к пенсиям, которые в стране получают около 570 000 человек в возрасте от 75 лет и старше. Размер указанных выплат будет увеличен на 4,1%.

Для белорусов от 75 до 79 лет доплата с 1 августа составит 99,44 рубля. При инвалидности I группы сумма окажется 232,03 рубля.

Для достигших 80 лет и старше при учете надбавки на уход размер выплаты составит 198,89 рубля, а при наличии инвалидности I группы −265,18 рубля.

Кстати, бюджет прожиточного минимума вырастет в Беларуси до 530,37 рубля с 1 августа.

Тем временем мы узнали, какие документы нужны работникам для начисления пенсии в Беларуси: что изменилось в 2026 году.

А вот кто выиграет в деньгах при выходе на пенсию в Беларуси в 2026 году: что ждет бюджетников, работников крупных предприятий и мелких фирм, ИП.