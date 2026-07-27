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Иностранца осудили за незаконный оборот шести тонн нефрита в Иркутске

Суд вынес решение по делу иностранного гражданина, уличенного в хранении и перевозке нескольких тонн нефрита-сырца в Иркутской области.

Источник: Российская газета

Незаконным оборотом ювелирно-поделочного камня иностранец занимался в 2023—2025 годах. Эту деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Незаконный товар хранился в гаражах, а также на придомовой территории в столице Приангарья и ее окрестностях. Рыночная стоимости шести с половиной тонн минерала, изъятого у фигуранта уголовного дела, превышает 4,8 миллиона рублей, уточнили в объединенной пресс-службе судов региона.

Суд учел смягчающие обстоятельства — признание вины, содействие следствию, раскаяние, наличие малолетних детей — и назначил иностранцу относительно мягкое наказание в виде 200 тысяч рублей штрафа.

Нефрит — 127 камней — обращен в доход государства.