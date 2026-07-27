Иностранца осудили за незаконный оборот шести тонн нефрита в Иркутске

Незаконным оборотом ювелирно-поделочного камня иностранец занимался в 2023—2025 годах. Эту деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов.
Незаконный товар хранился в гаражах, а также на придомовой территории в столице Приангарья и ее окрестностях. Рыночная стоимости шести с половиной тонн минерала, изъятого у фигуранта уголовного дела, превышает 4,8 миллиона рублей, уточнили в объединенной пресс-службе судов региона.
Суд учел смягчающие обстоятельства — признание вины, содействие следствию, раскаяние, наличие малолетних детей — и назначил иностранцу относительно мягкое наказание в виде 200 тысяч рублей штрафа.
Нефрит — 127 камней — обращен в доход государства.