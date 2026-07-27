Иностранца осудили за незаконный оборот шести тонн нефрита в Иркутске

Незаконный товар хранился в гаражах, а также на придомовой территории в столице Приангарья и ее окрестностях. Рыночная стоимости шести с половиной тонн минерала, изъятого у фигуранта уголовного дела, превышает 4,8 миллиона рублей, уточнили в объединенной пресс-службе судов региона.