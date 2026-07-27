Закупочные цены на пшеницу и ячмень снижаются из-за сбоев логистики в Азовском море

В период с 20 по 26 июля закупочная цена пшеницы третьего класса снизилась на 1,3%, до 12,95 тыс. руб. за тонну, четвертого класса — на 2,3%, до 12,6 тыс. руб., пятого — на 2%, до 11,08 тыс. руб. Стоимость ячменя сократилась на 6,5%, до 10,78 тыс. руб. за тонну, подсолнечника — на 2,1%, до 40,2 тыс. руб.