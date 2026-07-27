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Устойчив к непогоде, больше белка: новый сорт овса вывели в Беларуси

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Белорусские селекционеры вывели новый сорт овса «Мэтр», сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

Источник: Sputnik.by

В ведомстве отметили, что овес является традиционной культурой белорусских полей. Так, в прошлом году под эту культуру было отведено почти 150 тысяч гектаров земли, и почти все эти территории были засеяны отечественными семенами.

«Ежегодно страна производит сотни тысяч тонн этого зерна: часть идет на изготовление знакомой всем овсяной крупы, а значительная доля обеспечивает качественным кормом животноводческие фермы», — подчеркнули в министерстве.

Для улучшения качества зерна и роста урожая белорусские ученые постоянно занимаются обновлением сортовой линейки.

В пресс-службе пояснили, что современные сорта способны давать на 3−17% больше продукции с того же гектара по сравнению с «ветеранами», которые выращивают в стране уже более десяти лет.

Новинкой этого года стал яровой овес «Мэтр», который уже включен в Государственный реестр сортов для всех регионов Беларуси.

«Главная особенность новинки — она короткостебельная и вырастает не выше метра. Такой овес обладает высокой устойчивостью к полеганию: он не ложится на землю от сильного ветра или проливных дождей, что гарантирует сохранность урожая и удобство его уборки комбайнами», — сообщили в Минсельхозпроде.

Кроме того, у нового сорта овса комплексная устойчивость к болезням листьев: они не подвержены типичным заболеваниям и аграриям не приходится злоупотреблять химической защитой.

Кроме того, зерно «Мэтр» отличается повышенным содержанием белка и высокой масличностью.

«Для животноводства это означает более питательный рацион и, как следствие, высокие удои молока и привесы. Для человека же это гарантия максимально полезного, вкусного и насыщенного нутриентами завтрака», — добавили в ведомстве.