Устойчив к непогоде, больше белка: новый сорт овса вывели в Беларуси

В ведомстве отметили, что овес является традиционной культурой белорусских полей. Так, в прошлом году под эту культуру было отведено почти 150 тысяч гектаров земли, и почти все эти территории были засеяны отечественными семенами.
«Ежегодно страна производит сотни тысяч тонн этого зерна: часть идет на изготовление знакомой всем овсяной крупы, а значительная доля обеспечивает качественным кормом животноводческие фермы», — подчеркнули в министерстве.
Для улучшения качества зерна и роста урожая белорусские ученые постоянно занимаются обновлением сортовой линейки.
В пресс-службе пояснили, что современные сорта способны давать на 3−17% больше продукции с того же гектара по сравнению с «ветеранами», которые выращивают в стране уже более десяти лет.
Новинкой этого года стал яровой овес «Мэтр», который уже включен в Государственный реестр сортов для всех регионов Беларуси.
«Главная особенность новинки — она короткостебельная и вырастает не выше метра. Такой овес обладает высокой устойчивостью к полеганию: он не ложится на землю от сильного ветра или проливных дождей, что гарантирует сохранность урожая и удобство его уборки комбайнами», — сообщили в Минсельхозпроде.
Кроме того, у нового сорта овса комплексная устойчивость к болезням листьев: они не подвержены типичным заболеваниям и аграриям не приходится злоупотреблять химической защитой.
Кроме того, зерно «Мэтр» отличается повышенным содержанием белка и высокой масличностью.
«Для животноводства это означает более питательный рацион и, как следствие, высокие удои молока и привесы. Для человека же это гарантия максимально полезного, вкусного и насыщенного нутриентами завтрака», — добавили в ведомстве.