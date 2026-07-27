Нижегородский технопарк «Старк» получит 200 млн рублей на развитие инфраструктуры

«200 млн рублей будет направлено на модернизацию инфраструктуры и дооснащение технопарка. Это позволит создать дополнительные условия для привлечения представителей малого и среднего бизнеса, обеспечить быстрый запуск перспективных производств и вывод товаров на рынок», — отметил глава региона. «Рассчитываем, что федеральная помощь позволит уже скоро запустить там новые бизнесы и создать рабочие места, что положительно скажется на экономике региона, да и страны в целом, на решении задач в рамках национальных целей, которые определил глава государства», — процитировал Глеб Никитин премьер-министра России Михаила Мишустина.