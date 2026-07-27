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Нижегородский технопарк «Старк» получит 200 млн рублей на развитие инфраструктуры

Это позволит создать дополнительные условия для привлечения представителей малого и среднего бизнеса, обеспечить быстрый запуск перспективных производств и вывод товаров на рынок.

Источник: Время

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в своём аккаунте в мессенджере MAX, что Нижегородский технопарк «Старк» получит федеральную поддержку на модернизацию инфраструктуры и дооснащение.

«200 млн рублей будет направлено на модернизацию инфраструктуры и дооснащение технопарка. Это позволит создать дополнительные условия для привлечения представителей малого и среднего бизнеса, обеспечить быстрый запуск перспективных производств и вывод товаров на рынок», — отметил глава региона. «Рассчитываем, что федеральная помощь позволит уже скоро запустить там новые бизнесы и создать рабочие места, что положительно скажется на экономике региона, да и страны в целом, на решении задач в рамках национальных целей, которые определил глава государства», — процитировал Глеб Никитин премьер-министра России Михаила Мишустина.

Ранее сообщалось, что Евгений Люлин назвал технопарки драйвером инновационной экономики области.

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