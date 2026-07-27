Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приангарье в июне инфляция выросла сильнее, чем в среднем по стране

Уровень инфляции составил 7%.

Источник: Аргументы и факты

Инфляция в Иркутской области в июне достигла 7%, превысив общероссийский показатель. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Потребительские цены за месяц выросли на 1%, в основном за счет топлива и стройматериалов. Бензин и дизель подорожали почти на 8% из-за сокращения выпуска на НПЗ на фоне высокого спроса, а стройматериалы прибавили 3% за год вследствие сезонного спроса и роста расходов продавцов. В то же время одежда, обувь и трикотаж почти не подорожали, продавцы предлагали скидки, чтобы удержать покупателей.