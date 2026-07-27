В Приангарье в июне инфляция выросла сильнее, чем в среднем по стране

Потребительские цены за месяц выросли на 1%, в основном за счет топлива и стройматериалов. Бензин и дизель подорожали почти на 8% из-за сокращения выпуска на НПЗ на фоне высокого спроса, а стройматериалы прибавили 3% за год вследствие сезонного спроса и роста расходов продавцов. В то же время одежда, обувь и трикотаж почти не подорожали, продавцы предлагали скидки, чтобы удержать покупателей.