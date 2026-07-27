На котлах энергоблока № 6 Красноярской ГРЭС-2 установили новую систему газоочистки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. СГК продолжает экологическую модернизацию Красноярской ГРЭС-2. Установка современных газоочистных систем на всех котлах станции к 2030 году позволит существенно снизить нагрузку на окружающую среду.
Замена батарейных циклонов (БЦУ) на энергоблоке № 6, улавливающих твёрдые частицы из дымовых газов, началась в начале весны. На данный момент работы завершены, оборудование прошло испытания и полностью готово к эксплуатации с обновлённой системой газоочистки. В ближайшее время энергетики приступят к замене БЦУ на котлах 4-го энергоблока. Эти работы планируется завершить до конца текущего года.
Экологическая программа на Красноярской ГРЭС-2 началась в 2025 году с замены БЦУ на энергоблоке № 7. К 2030 году современные газоочистные установки будут смонтированы на всех 18 котлах станции. Кроме того, на все дымовые трубы планируется установить системы автоматического контроля выбросов. В режиме реального времени датчики будут фиксировать параметры и передавать данные в Минэкологии Красноярского края и Росприроднадзор. Аналогичные системы уже работают на всех ТЭЦ Красноярска, сделав экологический контроль более предметным и прозрачным. Старт работ по установке системы онлайн-мониторинга запланирован на 2027 год, сейчас идет проектирование.
Антон Гаряев, директор Красноярской ГРЭС-2: «Стартовавшая в 2025 году модернизация Красноярской ГРЭС-2 проходит комплексно и последовательно. Мы не только повышаем экологические параметры работы станции, но и делаем сам контроль за нагрузкой на среду современным и прозрачным. Все работы идут на действующем предприятии, которое обеспечивает теплом 91% жителей Зеленогорска. Чтобы предприятие и дальше служило надежным источником тепла, параллельно с экологической модернизацией на станции реализуется комплекс мероприятий по повышению надежности: плановые ремонты, обследования оборудования и узлов».
Так энергетики уже завершили работы на четырёх энергоблоках из семи, запланированных к ремонту в этом году. Также выполнены проверка и ремонт внутристанционных теплосетей, запорной и регулирующей арматуры.
В настоящее время в капитальном ремонте находится энергоблок № 9. Специалистам предстоит заменить 108 тонн поверхностей нагрева и 240 тонн паропроводов, а на турбине — две диафрагмы. На энергоблоке № 4, помимо монтажа новой системы газоочистки, запланировано обследование котлов, замена 30 тонн поверхностей нагрева, монтаж новых обдувочных аппаратов и проведение экспертизы промышленной безопасности.
Красноярская ГРЭС-2 остаётся основным источником тепловой энергии для Зеленогорска и играет ключевую роль в энергосистеме Сибири. Реализация экологической и ремонтной программ на станции продолжает масштабную работу СГК по повышению экологичности и надёжности своих предприятий.
Так, в результате модернизации Красноярской ТЭЦ-1, стартовавшей в 2018 году, общие выбросы предприятия сократились на 20%, а выбросы твердых частиц — на 80%.
На станции возвели новую дымовую трубу высотой 275 метров и установили 15 электрофильтров с эффективностью очистки более 99%. В этом году Компания приступила к обновлению Назаровской ГРЭС. Комплекс мер предусматривает поэтапную модернизацию газоочистного оборудования 5-ти энергоблоков, оснащение всех четырёх дымовых труб системами автоматического контроля выбросов.
Олег Бубновский, генеральный директор Енисейской ТГК (подразделение СГК в регионе Енисейская Сибирь): «СГК несёт ответственность за тепло в домах 1,5 миллионов жителей края. Поэтому во всех решениях мы придерживаемся двух приоритетов — надёжность теплоснабжения и забота об экологии. Модернизация Красноярской ТЭЦ-1, проведенная в рамках государственной программы ЭкоКОММод, дала измеримый и наглядный результат. Он показывает, как современные технические решения бизнеса при внимательном отношении органов власти преобразуют предприятия теплоэнергетики России: станция с богатой историей радикально сократила нагрузку на среду и является сегодня флагманом экологического обновления. Этот проверенный опыт мы переносим в другие города нашей ответственности — активно применяем на Красноярской ГРЭС-2 и других станциях, чтобы обеспечивать людям стабильное тепло и высокий уровень экологической безопасности».