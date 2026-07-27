На котлах энергоблока № 6 Красноярской ГРЭС-2 установили новую систему газоочистки

Экологическая программа на Красноярской ГРЭС-2 началась в 2025 году с замены БЦУ на энергоблоке № 7. К 2030 году современные газоочистные установки будут смонтированы на всех 18 котлах станции. Кроме того, на все дымовые трубы планируется установить системы автоматического контроля выбросов. В режиме реального времени датчики будут фиксировать параметры и передавать данные в Минэкологии Красноярского края и Росприроднадзор. Аналогичные системы уже работают на всех ТЭЦ Красноярска, сделав экологический контроль более предметным и прозрачным. Старт работ по установке системы онлайн-мониторинга запланирован на 2027 год, сейчас идет проектирование.