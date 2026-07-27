Казахстан лидирует по импорту молочной продукции из России

Всего в январе — мае Россия поставляла молочную продукцию в более чем 65 стран на сумму более $245 млн. Более 28% экспортной выручки пришлось на сыры и творог, 23% — кисломолочные продукты, 15% — мороженое, 10% — молоко и сливки, 8% — сухое молоко, 8% — сухую молочную сыворотку.