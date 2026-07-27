Казахстан лидирует по импорту молочной продукции из России

Отгрузки в республику в январе — мае выросли на 0,3% и составили $92 млн.
«Таким образом, на эту страну приходилось более трети всего российского экспорта молочной продукции. В начале текущего года республика являлась крупнейшим покупателем отечественных сыров и творога в стоимостном выражении, питьевого молока и сливок, кисломолочной продукции, сухого молока, мороженого», — отмечает Федеральный центр.
Всего в январе — мае Россия поставляла молочную продукцию в более чем 65 стран на сумму более $245 млн. Более 28% экспортной выручки пришлось на сыры и творог, 23% — кисломолочные продукты, 15% — мороженое, 10% — молоко и сливки, 8% — сухое молоко, 8% — сухую молочную сыворотку.
«Исторически российский экспорт молочной продукции приходится на страны ближнего зарубежья, однако мы видим растущий интерес наших компаний к дальним рынкам. По прогнозам ФАО, в течение следующего десятилетия подушевое потребление молочной продукции в мире вырастет на 19%», — сообщил руководитель «Агроэкспорта» Илья Ильюшин.
Между тем, по данным Евразийской экономической комиссии, в январе-мае 2026 года производство сельскохозяйственной продукции в странах ЕАЭС увеличилось на 0,9% по сравнению с тем же периодом 2025-го.
Рост наблюдался почти во всех государствах Союза:
в Беларуси — на 4,3%;
в Кыргызстане — на 3,7%;
в Казахстане — на 3,6%.
При этом, производство яиц увеличилось на 2,4%, скота и птицы на убой — на 0,3%, молока — на 0,2%, сообщает Евразийская экономическая комиссия.