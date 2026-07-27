На Кубани количество ликвидаций гостиничных компаний выросло на 30%

Это на 30% больше, чем закрыто за аналогичный период прошлого года, когда с рынка ушли 184 организации. По количеству ликвидаций гостиничного бизнеса регион в 2026 году стал лидером среди других субъектов России. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали аналитики сервиса по проверке контрагентов «Контур. Фокус».