Аналитика ВТБ: клиенты российских банков в первом полугодии получили меньше кешбэка, чем в прошлом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Клиентов российских банков ждут перемены в программах лояльности.
По прогнозу ВТБ, во втором полугодии банки выплатят клиентам более 270 млрд рублей кешбэка — это на треть больше, чем в первые шесть месяцев года. Если тренд сохранится, по итогам года сумма может превысить 473 млрд рублей и оказаться на уровне 2025 года. При этом в первом полугодии выплаты были чуть ниже: около 200 млрд рублей, что на 10% меньше, чем годом ранее. В эту цифру входят не только прямые выплаты рублями, но и бонусные баллы, и другие поощрения.
Как объясняют аналитики, рынок программ лояльности вышел на своеобразное «плато»: после бурного роста и конкуренции банки теперь делают ставку не на максимальные выплаты всем подряд, а на работу с лояльными клиентами.
Для обычного пользователя это значит, что повышенный кешбэк всё чаще будет появляться в партнёрских категориях — в магазинах, сервисах путешествий и повседневных услуг. Банки активнее сотрудничают с ретейлом и разными сервисами, чтобы стимулировать покупки именно там.
Кроме того, выгоднее становится выбрать один банк как основной для ежедневных трат. За это клиенты смогут получать не только кешбэк, но и другие бонусы: улучшенные условия по банковским продуктам, повышенные статусы в программе лояльности, дополнительные категории кешбэка, а ещё — эксклюзивные предложения и сертификаты от партнёров.
Эксперты отмечают, что кешбэк становится более индивидуальным. Вместо одинаковых для всех предложений банки будут формировать персональные варианты.
«Во втором полугодии мы прогнозируем рост выплат кешбэка, но это не будет новой “гонкой”. Рынок лояльности входит в осознанную фазу: фокус на эффективности и точечной работе с клиентом меняет подход. Лояльность — уже не просто кешбэк, а комплексное персональное предложение от банка и партнёров», — отмечает Роман Синенко, начальник управления «Расти с ВТБ».