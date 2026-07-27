Аналитика ВТБ: клиенты российских банков в первом полугодии получили меньше кешбэка, чем в прошлом

По прогнозу ВТБ, во втором полугодии банки выплатят клиентам более 270 млрд рублей кешбэка — это на треть больше, чем в первые шесть месяцев года. Если тренд сохранится, по итогам года сумма может превысить 473 млрд рублей и оказаться на уровне 2025 года. При этом в первом полугодии выплаты были чуть ниже: около 200 млрд рублей, что на 10% меньше, чем годом ранее. В эту цифру входят не только прямые выплаты рублями, но и бонусные баллы, и другие поощрения.