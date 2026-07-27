Татарстан готовится к завершению уборочной кампании

В Татарстане завершается подготовка к финальной стадии уборочной кампании. Лидерами по урожайности стали Тукаевский, Заинский и Новошешминский районы, где аграрии собирают более 50 центнеров зерна с одного гектара.
Заинский район уже приступил к уборке озимой пшеницы. В обмолоте участвуют более 30 комбайнов, ими уже обработано около 34 000 гектаров.
Аграрии Азнакаевского района также активно готовятся к уборочной кампании. Хозяйство «Азнакай» задействовало три комбайна для уборки зерновых с площади более 40 000 гектаров и технических культур с 20 000 гектаров.
В Нурлатском районе в хозяйстве «Нурлат-Агро» уже начали обмолот озимой пшеницы на площади 2 500 гектаров. Собранное зерно сразу отправляют на элеватор.
Ожидается, что в ближайшие дни к уборочным работам присоединятся все хозяйства республики. Средняя урожайность озимой пшеницы составляет 42 центнера с одного гектара, а рапса — 21 центнер.
Ранее глава Татарстана дал указание аграриям завершить уборку зерновых до конца августа.