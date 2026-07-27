Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Татарстан готовится к завершению уборочной кампании

Лидерами по урожайности стали Тукаевский, Заинский и Новошешминский районы.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане завершается подготовка к финальной стадии уборочной кампании. Лидерами по урожайности стали Тукаевский, Заинский и Новошешминский районы, где аграрии собирают более 50 центнеров зерна с одного гектара.

Заинский район уже приступил к уборке озимой пшеницы. В обмолоте участвуют более 30 комбайнов, ими уже обработано около 34 000 гектаров.

Аграрии Азнакаевского района также активно готовятся к уборочной кампании. Хозяйство «Азнакай» задействовало три комбайна для уборки зерновых с площади более 40 000 гектаров и технических культур с 20 000 гектаров.

В Нурлатском районе в хозяйстве «Нурлат-Агро» уже начали обмолот озимой пшеницы на площади 2 500 гектаров. Собранное зерно сразу отправляют на элеватор.

Ожидается, что в ближайшие дни к уборочным работам присоединятся все хозяйства республики. Средняя урожайность озимой пшеницы составляет 42 центнера с одного гектара, а рапса — 21 центнер.

Ранее глава Татарстана дал указание аграриям завершить уборку зерновых до конца августа.

Узнать больше по теме
Татарстан: один из крупнейших и наиболее развитых регионов России
Республика Татарстан — субъект Российской Федерации, расположенный в центре европейской части страны, в месте слияния Волги и Камы. Регион считается одним из ведущих экономических, научных и культурных центров России; также он известен развитой промышленностью, богатым историческим наследием, многонациональным населением и столицей — Казанью. Собрали все самое главное.
Читать дальше