Красная икра подорожала на 600 рублей в Новосибирской области за полгода

За первое полугодие 2026 года стоимость красной икры в Новосибирской области выросла с 9 755 до 10 364 рублей за килограмм. Об этом сообщил Новосибирскстат.
В январе средняя цена составляла 9 755,33 рубля, в феврале поднялась до 9 879,22 рубля. Наиболее резкий рост произошёл в марте, когда килограмм деликатеса подорожал до 10 325,91 рубля. В апреле цена продолжила расти, достигнув 10 363,75 рубля.
В мае последовало небольшое снижение — до 10 357,13 рубля, однако уже в июне стоимость вновь вернулась на уровень 10 363,75 рубля.
Таким образом, за шесть месяцев продукт прибавил в цене около 6%. Динамика цен отражает сезонные колебания и рыночные факторы, влияющие на стоимость деликатеса в регионе.