В Иркутской области развивают заготовку и переработку дикоросов

В обсуждении приняли участие первый заместитель председателя ЗС Кузьма Алдаров, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Сергей Гомбоев, заместитель губернатора региона — руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Александр Гоголев, мэр Осинского района Борис Хошхоев, член сельскохозяйственного кооператива «Таежные вкусняшки» Олег Шушеньков, а также представители министерства сельского хозяйства области, научного и бизнес-сообществ.
Сельскохозяйственный кооператив входит в число первых в Иркутской области предприятий, развивающих заготовку и переработку дикоросов. Здесь организован прием ягод, грибов, лекарственных трав, молодых сосновых шишек и другой продукции, которую заготавливают жители Осинского района. В 2025 году предприятие получило областной грант на сумму более 5 млн рублей на приобретение оборудования для переработки плодово-ягодной и овощной продукции.
«За такими предприятиями будущее сибирских территорий. Они помогают людям работать и зарабатывать на своей земле, выпускают востребованную продукцию из местного сырья и открывают новые возможности для развития села. Наша задача — создать для предпринимателей понятные условия, чтобы они могли расширять производство, перерабатывать больше продукции и выходить на новые рынки», — подчеркнул Александр Ведерников.
Как сообщили представители министерства сельского хозяйства Иркутской области, это направление в регионе развивается уже на протяжении нескольких лет. Проведена научно-исследовательская работа, позволившая определить потенциал дикорастущих растений. Специалисты обозначили территории, наиболее подходящие для заготовки лекарственных трав, грибов и ягод. Исследования продолжаются круглый год с участием научного сообщества.
Александр Гоголев рассказал о законопроекте, который предусматривает изменения в областной закон об особом статусе округа и закрепляет полномочия органов государственной власти по сохранению и развитию традиционных форм хозяйствования и быта на территории округа.
«Принятие законопроекта позволит на практике отработать меры поддержки именно на территории округа — определить площадки для выращивания лекарственных растений, понять, какие льготы и механизмы поддержки будут наиболее эффективны для предпринимателей. Это территория, где такие традиции сложились исторически, именно здесь можно создать успешную модель и использовать ее в других районах области», — отметил заместитель губернатора региона — руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа.
В ходе совещания также обсудили перспективы выращивания лекарственных растений. В дальнейшем продукцию планируют направлять не только на внутренний рынок, но и развивать экспортное направление.