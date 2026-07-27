В Иркутской области развивают заготовку и переработку дикоросов

«Принятие законопроекта позволит на практике отработать меры поддержки именно на территории округа — определить площадки для выращивания лекарственных растений, понять, какие льготы и механизмы поддержки будут наиболее эффективны для предпринимателей. Это территория, где такие традиции сложились исторически, именно здесь можно создать успешную модель и использовать ее в других районах области», — отметил заместитель губернатора региона — руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа.