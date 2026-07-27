Три провала грунта образовались в Воронеже из-за аварии на коллекторе

Три провала на канализационном коллекторе обнаружили в Левобережном районе Воронежа в воскресенье, 26 июля, после ливня. Из-за сильных осадков нагрузка на сети резко возросла, что привело к обрушению свода трубопровода. Об этом сообщили в городском водоканале.