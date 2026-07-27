Три провала грунта образовались в Воронеже из-за аварии на коллекторе

Три провала на канализационном коллекторе обнаружили в Левобережном районе Воронежа в воскресенье, 26 июля, после ливня. Из-за сильных осадков нагрузка на сети резко возросла, что привело к обрушению свода трубопровода. Об этом сообщили в городском водоканале.
Ночью специалисты огородили участок и определили точное место и причину повреждения. Один из провалов уже устранили — аварийная бригада заменила порядка пяти метров коллектора.
Сейчас специалисты разрабатывают котлован на участке второго провала. На месте работают семь сотрудников водоканала и три единицы спецтехники.
Для бесперебойного водоотведения на месте развёрнут временный трубопровод, который перекачивает стоки из коллектора в приёмный колодец. Благодаря этому местные жители продолжают пользоваться услугами водоотведения без перебоев.