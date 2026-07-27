200 млн рублей выделят нижегородскому технопарку «Старк» по госпрограмме «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Промышленный технопарк «Старк» (управляющая компания — ООО «ОБС ИмпЭкс») получит субсидию в размере 200 млн рублей из федерального бюджета по госпрограмме «Экономическое развитие и инновационная экономика», сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин; подготовкой и рассмотрением заявки управляющей компании сопровождало министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отметил, что одним из важнейших направлений работы технопарка станет развитие роботизации и станкостроения. Это направление — часть нацпроекта «Средства производства и автоматизации», который ставит перед страной задачу войти в топ-25 стран по уровню роботизации промышленности.
«Предприятия автомобилестроения, судостроения и тяжелого машиностроения Нижегородской области активно модернизируют производства. В прошлом году наши компании внедрили 219 роботов, среди них — сварочные ячейки, коллаборативные и беспилотные шаттлы для межоперационной логистики. Закупать робототехнические комплексы региональным компаниям помогает Фонд развития промышленности, а интегрировать — Региональный центр компетенций и Центр развития промышленной робототехники, открытый в этом году», — заявил глава региона.
Заместитель губернатора Егор Поляков сообщил, что «Старк» станет площадкой для МСП в сферах станкостроения, промышленной робототехники, металлообработки, машиностроения и автокомпонентов. На территории технопарка создадут готовую инженерную инфраструктуру, что позволит резидентам сосредоточиться на производстве без дополнительных затрат на подключение сетей. Помимо федеральной субсидии, из областного бюджета планируется выделить ещё 50 млн рублей, а управляющая компания внесёт дополнительно 200 млн рублей; общая стоимость проекта превысит 450 млн рублей.
Средства направят на строительство производственного корпуса для резидентов и улучшение транспортной инфраструктуры. Срок реализации — с I квартала 2026 по IV квартал 2037 года. По итогам проекта ожидается привлечение 12 резидентов и создание 100 рабочих мест. Резиденты планируют производить металлоизделия, ленты и полосы из нержавеющей стали, роботизированные комплексы, высокоточные калибры, декоративные плиты и детали для трансформаторных двигателей.
Министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов отметил: «Создание технопарка поможет сохранить лидирующие позиции региона в сфере промышленной робототехники и откроет новые возможности для развития отрасли. В начале года на его территории было запущено первое производство робототехнических решений. Компания выпускает роботизированные сварочные ячейки и разрабатывает решения на базе промышленных и коллаборативных роботов для предприятий различных отраслей».
В настоящее время в Нижегородской области действуют 4 частных индустриальных парка и 5 промышленных технопарков; по итогам 2025 года резидентами парков стали 102 предприятия, они обеспечивают работой более 9 тыс. человек. Реализация проекта «Старк» укладывается в цели нацпроекта и Десятилетия науки и технологий, направленных на развитие станкостроения, плотности роботизации и подготовку кадров.
Национальный проект «Средства производства и автоматизации» реализуется с 2025 года по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Ключевые цели нацпроекта к 2030 году — обеспечить технологическую независимость России в производстве высокотехнологичных станков на 95%, войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации, а также подготовить квалифицированные кадры для работы отрасли в новых условиях.
Напомним, период с 2022-го по 2031 год указом президента РФ Владимира Путина объявлен Десятилетием науки и технологий в России. Основные задачи Десятилетия — привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение информированности россиян о достижениях и перспективах отечественной науки. Со всей актуальной информацией о проекте и его инициативах можно ознакомиться на сайте: наука.рф.
Ранее сообщалось, что нижегородский технопарк «Старк» получит 200 млн рублей на развитие инфраструктуры.