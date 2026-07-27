200 млн рублей выделят нижегородскому технопарку «Старк» по госпрограмме «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Напомним, период с 2022-го по 2031 год указом президента РФ Владимира Путина объявлен Десятилетием науки и технологий в России. Основные задачи Десятилетия — привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение информированности россиян о достижениях и перспективах отечественной науки. Со всей актуальной информацией о проекте и его инициативах можно ознакомиться на сайте: наука.рф.