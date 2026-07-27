Кому могут дать 1,5 млн тенге на покупку жилья от акимата

Не у всех казахстанцев есть возможность самостоятельно накопить на первоначальный взнос по ипотеке, даже если она является льготной.
Особенно в тяжелой ситуации могут оказаться граждане из некоторых социально уязвимых слоев населения, которые стоят в очереди на жилье. Специально для них в Казахстане предусмотрена выдача жилищных сертификатов, которые можно потратить на первоначальный взнос по ипотеке.
Как отмечает портал «Крыша», в каждом регионе раз в год акиматами устанавливается свой размер сертификата. Например, в Алматы и Астане он может достигнуть 1,5 млн тенге, в Шымкенте — до 1 млн тенге, а в некоторых других регионах — от 500 тыс. до 1 млн тенге.
Кто может получить сертификат
Получателей жилищных сертификатов определяют акиматы, поэтому списки могут отличаться в зависимости от региона. Чаще всего госпомощь получают следующие очередники:
- многодетные семьи;
- неполные семьи;
- семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- люди с инвалидностью.
Также получателями могут стать врачи, учителя, работники культуры, спасатели и сотрудники правоохранительных органов.
Где можно использовать сертификат
Жилищный сертификат можно направить на первоначальный взнос по ипотекам:
- «Бақытты отбасы»;
- «Шаңырақ»;
- «Наурыз» и «Наурыз Жұмыскер».
В разных регионах жилищный сертификат также могут разрешить использовать по другим государственным или региональным ипотечным программам. Перечень таких программ каждый акимат определяет самостоятельно.
Как получить сертификат
Получить жилищный сертификат можно, если одновременно соблюдаются несколько условий:
- человек относится к одной из категорий получателей, утвержденных местным маслихатом;
- оформляется ипотека по подходящей государственной программе;
- было получено предварительное одобрение жилищного займа;
- заемщик соответствует требованиям по доходу.
Важно: у жилищных сертификатов есть два варианта: как социальная помощь и как бюджетный кредит на срок до 15 лет под 0,01% годовых.
Какой вариант получит семья, зависит от ее среднемесячного дохода. Для получения безвозмездной помощи средний доход за последние шесть месяцев не должен превышать 3,1 прожиточного минимума на каждого члена семьи, то есть 157 638 тенге в месяц на человека в 2026 году.
Чтобы оформить сертификат, нужно:
- получить предварительное одобрение ипотеки;
- дождаться объявления о начале приема заявок на сертификаты в своем регионе;
- подать заявление через акимат или Цифровую платформу для населения и бизнеса.
К заявлению нужно прикрепить:
- электронную копию справки с места работы (для социально уязвимых слоев населения требование не применяется);
- электронную копию письма банка об одобрении выдачи ипотечного жилищного займа, содержащего сведения о сумме и размере ежемесячного платежа.
Важно: окончательное решение по выдаче сертификатов принимают акиматы. Именно они определяют категории получателей, размер сертификата, сроки приема заявок и количество выделяемых сертификатов.