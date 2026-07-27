Кому могут дать 1,5 млн тенге на покупку жилья от акимата

Как отмечает портал «Крыша», в каждом регионе раз в год акиматами устанавливается свой размер сертификата. Например, в Алматы и Астане он может достигнуть 1,5 млн тенге, в Шымкенте — до 1 млн тенге, а в некоторых других регионах — от 500 тыс. до 1 млн тенге.