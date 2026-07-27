Намеченный ремонт волгоградских дорог выполнен к августу наполовину

Более 200 километров составляет объем дорожных работ, намеченных в Волгоградской области на 2026 год.
По данным на 27 июля готовность объектов составляет 50%, подтвердил на оперативном совещании глава региона Андрей Бочаров.
«В условиях высоких температур от подрядчиков требуется использование высококачественных материалов», — подчеркнул губернатор.
Поставлены задачи: в населённых пунктах организовать полив дорог водой, ограничить движение фур по трассам региона, своевременно финансировать работы и следить за их качеством.
Ранее стало известно, что сроки строительства двух медучреждений срывают в Волгоградской области.