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Намеченный ремонт волгоградских дорог выполнен к августу наполовину

В условиях высоких температур от подрядчиков требуется использование высококачественных материалов.

Более 200 километров составляет объем дорожных работ, намеченных в Волгоградской области на 2026 год.

По данным на 27 июля готовность объектов составляет 50%, подтвердил на оперативном совещании глава региона Андрей Бочаров.

«В условиях высоких температур от подрядчиков требуется использование высококачественных материалов», — подчеркнул губернатор.

Поставлены задачи: в населённых пунктах организовать полив дорог водой, ограничить движение фур по трассам региона, своевременно финансировать работы и следить за их качеством.

Ранее стало известно, что сроки строительства двух медучреждений срывают в Волгоградской области.