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В Башкирии уборочная кампания топливом обеспечена — минсельхоз

Тема обеспечения топливом приобрела особую актуальность в летний сезон: с одной стороны, это самая активная фаза внутреннего туризма, и одновременно самая горячая пора для предприятий агропромышленного комплекса.

Источник: Башинформ

Как сообщил на совещании в правительстве вице-премьер— министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов, районам, где сейчас идут уборочные работы, уделяется особое внимание.

Для поддержки мелких хозяйств определены региональные операторы — АО «Компания Уфаойл» и ООО «Баштрейд»: через них по прямым договорам за июль-сентябрь планируется получить свыше 36 тыс. тонн топлива. Принятые меры и имеющиеся запасы позволят в полной мере обеспечить сельхозпроизводителей топливом в уборочный период, отметил вице-премьер.

Правительство республики продолжает осуществлять «ручное управление» ситуацией: отслеживается движение каждой партии топлива, ведётся плотная работа с логистическими службами, принимаются меры по пресечению попыток создания искусственного дефицита.