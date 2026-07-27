В Башкирии уборочная кампания топливом обеспечена — минсельхоз

Для поддержки мелких хозяйств определены региональные операторы — АО «Компания Уфаойл» и ООО «Баштрейд»: через них по прямым договорам за июль-сентябрь планируется получить свыше 36 тыс. тонн топлива. Принятые меры и имеющиеся запасы позволят в полной мере обеспечить сельхозпроизводителей топливом в уборочный период, отметил вице-премьер.