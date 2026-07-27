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Уфимский завод погасил более 21 млн рублей задолженности перед работниками

Работникам судоремонтного завода в Уфе выплатили более 21 млн рублей долгов по зарплате.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудникам уфимского ООО «Судоремонтно-судостроительный завод» выплатили более 21 млн рублей задолженности по заработной плате. Погашения долга удалось добиться при участии Государственной инспекции труда Башкирии.

Как сообщила заместитель руководителя ведомства Оксана Ванскова, с января по март 2026 года предприятие задолжало 94 сотрудникам около 11 млн рублей. Руководству завода выдали предписание об устранении нарушения, после чего деньги работникам выплатили.

Кроме того, предприятие погасило задолженность, накопившуюся с марта по май. Более 10 млн рублей получили 82 сотрудника.