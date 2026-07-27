Дефицит бюджета Уфы превысил 2,6 млрд рублей

Собственные доходы бюджета Уфы сократились на 18%, до 9,7 млрд руб. Исполнение налоговых и неналоговых доходов составило 38,9%, тогда как к концу первого полугодия 2025 года оно превышало 51,7%. За счет налога на доходы физических лиц муниципалитет в этом году получил 4,99 млрд руб. (за шесть месяцев 2025 года — 4,28 млрд руб.), за счет налога на совокупный доход — 1,9 млрд руб. (4,6 млрд руб. в прошлом году), за счет имущественного налога — 538 млн руб. (556,5 млн руб. в прошлом году).