Крупный белорусский мобильный оператор меняет стоимость своих услуг

Белорусский мобильный оператор МТС сообщил об изменении стоимости некоторых своих услуг.
Так, с 3 августа в МТС изменяться цены на международную связь и фиксированный интернет.
Теперь белорусы при звонках в Россию абонентам МТС на всех тарифах (кроме корпоративных тарифных планов и тарифов «Гостевой», «Гостевой 30», «Персона», «Абсолют») будут платить 1,33 рубля. Звонки на номера других российских операторов обойдутся в 1,64 рубля, а в ЕС — 2,78 рубля.
Белорусов предупредили в компании, что абоненты предварительно получат SMS с напоминанием об изменениях.
— Полный список цен размещен сайте компании, — уточнили в МТС.
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