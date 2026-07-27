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Крупный белорусский мобильный оператор меняет стоимость своих услуг

МТС предупредил белорусов об изменении стоимости услуг.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский мобильный оператор МТС сообщил об изменении стоимости некоторых своих услуг.

Так, с 3 августа в МТС изменяться цены на международную связь и фиксированный интернет.

Теперь белорусы при звонках в Россию абонентам МТС на всех тарифах (кроме корпоративных тарифных планов и тарифов «Гостевой», «Гостевой 30», «Персона», «Абсолют») будут платить 1,33 рубля. Звонки на номера других российских операторов обойдутся в 1,64 рубля, а в ЕС — 2,78 рубля.

Белорусов предупредили в компании, что абоненты предварительно получат SMS с напоминанием об изменениях.

— Полный список цен размещен сайте компании, — уточнили в МТС.

А еще мы писали, что белорусы смогут узнавать свой вес в драниках.

Тем временем белоруска заявила в милицию на парня, который обещал целовать ее ноги.