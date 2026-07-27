Крупный белорусский мобильный оператор меняет стоимость своих услуг

Теперь белорусы при звонках в Россию абонентам МТС на всех тарифах (кроме корпоративных тарифных планов и тарифов «Гостевой», «Гостевой 30», «Персона», «Абсолют») будут платить 1,33 рубля. Звонки на номера других российских операторов обойдутся в 1,64 рубля, а в ЕС — 2,78 рубля.