Согласно указу, федеральная территория Сириус включена в перечень приграничных территорий, «на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками».
Путин лишил иностранцев права владеть землей в Сириусе
Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий федеральную территорию Сириус в перечень приграничных территорий. Документ вводит запрет для иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц на приобретение и владение земельными участками на данной территории.