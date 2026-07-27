Путин лишил иностранцев права владеть землей в Сириусе

Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий федеральную территорию Сириус в перечень приграничных территорий. Документ вводит запрет для иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц на приобретение и владение земельными участками на данной территории.