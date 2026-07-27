Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин лишил иностранцев права владеть землей в Сириусе

Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий федеральную территорию Сириус в перечень приграничных территорий. Документ вводит запрет для иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц на приобретение и владение земельными участками на данной территории.

Источник: РИА "Новости"

Согласно указу, федеральная территория Сириус включена в перечень приграничных территорий, «на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками».